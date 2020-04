Ásia junta-se aos touros e já valoriza mais de 20% desde março. Petróleo recupera 14%

08:46

Petróleo recupera com Brent acima dos 21 dólares

O petróleo continua a registar fortes oscilações nos mercados, com as cotações hoje a recuperarem das fortes quedas das últimas duas sessões.

O WTI em Nova Iorque soma 13,78% para 14,04 dólares, depois de ter afundado 24,5% na segunda-feira e descido 3,4% na volátil sessão de ontem. Já o Brent avança 4,45% para 21,33 dólares.

O foco dos investidores está agora nos contratos do petróleo para entrega em junho, que estão prestes a expirar, levando os investidores a vender para evitar ficar com a matéria-prima. A S&P Global disse ontem aos seus cientes para eliminarem rapidamente a exposição ao WTI para entrega em junho, optando por comprar o contrato para entrega em julho.

O contrato do WTI com entrega mais imediata é o de junho e expira a 19 de maio. Como a maioria dos investidores não quer ficar com petróleo físico em mãos, muitos estão já a tentar despachar os seus contratos para não acontecer a derrocada que se viu no início da semana passada – quando o contrato de maio, que expirava na terça-feira, negociou em valores negativos. Já o contrato de junho do Brent vence esta quinta-feira.

Começa a aproximar-se a data – a partir de sexta-feira, 1 de maio – em que os cortes de produção definidos no âmbito da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados neste esforço (o grupo OPEP+) vão entrar em vigor, o que poderá dar algum alento ao mercado. No entanto, a retirada prevista de crude do mercado é somente uma fração da enorme diminuição da procura.