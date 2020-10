Bolsas europeias sem tendência com estímulos e vírus a desequilibrarem

Ásia treme mas Wall Street mantém confiança em estímulos

As bolsas asiáticas viveram uma sessão mais pessimista depois de Wall Street ter mostrado alguma fraqueza durante a noite, mas a bolsa norte-americana segue com ânimo recuperado, de acordo com os futuros. Já a Europa segue o exemplo oriental e aponta para baixo.



Os investidores renovaram a esperança de que um acordo acerca dos estímulos orçamentais avance ainda esta terça-feira, depois de Nancy Pelosi ter comunicado que as divergências entre democratas e republicanos estão a diminuir. Entretanto, os casos de coronavírus a nível global já excederam os 40 milhões, com a pandemia a não mostrar sinais de abrandamento.



As bolsas na China, Hong Kong e Coreia do Sul oscilaram entre ganhos e perdas, terminando perto da linha de água. O australiano S&P/ASX 200 caiu 0,7%, à semelhança do japonês Topix, que desceu 0,8%. Os futuros do S&P500 sobem agora 0,3%, depois de terem quebrado 1,6% na última sessão. As perdas do Euro Stoxx 50 estão na ordem dos 0,7% na pré-abertura.



"Os ativos de risco estão a perder o seu momento depois de atualizações desoladoras acerca do vírus, inúmeros vaivéns nos estímulos que não vão resolver nada até ao pós-eleições e os bancos centrais mantêm o modo ‘esperar-e-ver", apontam os analistas da Oanda em Nova Iorque.

Petróleo encolhe-se perante o vírus

O petróleo cai pela quarta sessão depois de o cartel dos principais exportadores ter mostrado apreensão em relação à procura num futuro próximo, resultante do agravar da pandemia de coronavírus.



O barril de Brent, negociado em Londres e referência para a Europa, desce 0,12% para os 42,57 dólares, nesta que é a quarta sessão consecutiva no vermelho. O nova-iorquino West Texas Intermediate (WTI) vai pelo mesmo caminho, com uma quebra de 0,64% para os 40,57 dólares que se segue a outras três sessões negativas.



O monistro da energia da Arábia Saudita, o princípe Abdulaziz bin Salman, pediu aos restantes membros da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que fossem proativos face à incerteza no que toca à procura. A abalar o equilíbrio do mercado está a pandemia, que se tem fortalecido um pouco por todo o mundo e levado à necessidade de maiores restrições, mas também a indefinição quanto aos estímulos orçamentais nos Estados Unidos, que não deixam antever melhorias económicas. Um comité do cartel está de momento a tentar avaliar o estado do mercado e não houve para já discussões sobre novos cortes.

Dólar à espera de acordo

A moeda norte-americana segue sem rumo certo e com toda a cautela, numa altura de grande incerteza quanto ao pacote de estímulos nos Estados Unidos.



O Bloomberg Dollar Spot Index, que avalia a evolução da nota verde contra um cabaz de dez divisas de referência, mostra-se pouco alterado, movendo-se em torno da linha de água. O euro leva por agora a melhor, com uma valorização de 0,03% para os 1,1774 dólares.

Ouro pára com pacote na algibeira

Numa altura em que democratas e republicanos parecem perto de "sacar" um pacote de estímulos da algibeira e entregá-lo aos norte-americanos, mas quando, simultaneamente, se levantam fortes dúvidas de que tal aconteça, o ouro fica "parado" a assistir ao desenrolar desta novela.

O metal amarelo cede 0,10% para os 1902,13 dólares por onça, contrariando o ímpeto da sessão anterior.

Juros voltam a afastar-se de mínimo de sempre

Os juros a dez anos da dívida portuguesa voltam a agravar-se nesta sessão, em 1,6 pontos base para os 0,153%, recuando a níveis de há mais de uma semana.



A tendência em Espanha é equivalente, com o segundo agravamento consecutivo também a verificar-se, no caso de "nuestros hermanos" em 1,9 pontos base para os 0,176%.



A referência europeia, a Alemanha, também vai no mesmo sentido, invertendo um ciclo de oito sessões no vermelho. Esta terça-feira, os juros das bunds crescem 0,8 pontos base para os -0,621%.

Europa na corda bamba com estímulos e vírus a desequilibrarem

As principais bolsas europeias dividem-se entre o verde e o vermelho, mas é o verde que está a ganhar mais força.



Atenas, Lisboa e Frankfurt caem, embora as quebras das duas primeiras sejam muito ligeiras. As restantes bolsas seguem animadas e a negociação decorre com naturalidade, depois de ontem os problemas técnicos se terem repetido - primeiro, determinando três horas de suspensão durante a manhãm depois, impossibilitando a atividade após o fecho.



O Stoxx600 sobe 0,04% para os 366,93, representando a tendência das 600 maiores cotadas do Velho Continente. Acima de 0,5% só Paris - Madrid, Londres e Amesterdão posicionam-se abaixo desta fasquia.



O dia das bolsas vai ser marcado pela prometida decisão quanto ao pacote de estímulos nos Estados Unidos, que a democrata Nancy Pelosi quer fechar hoje, depois de ter anunciado que as negociação estarão a avançar. Paralelamente, preocupam os 40 milhões de casos de coronavírus que já se contabilizam em todo o mundo.