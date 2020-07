Bolsas europeias sobem antes de resultados e petróleo desce com OPEP

07h28

Ásia volta aos ganhos e anima Europa e EUA antes de resultados empresariais

A negociação no continente asiático em geral, e na China em particular, voltou a sorrir para as bolsas locais, depois de uma pausa na sexta-feira, que interrompeu um "rally" do índice chinês CSI 300, que agrupa as maiores cotadas de Shenzhen e de Xangai.



Numa altura em que uma nova temporada de resultados está prestes a começar, os futuros do Stoxx 50 - que reúne as 50 maiores cotadas da Europa - e do norte-americano S&P 500 sobem 1,3% e 0,5%, respetivamente.



Na Ásia, o índice de referência no Japão subiu 2,3%, em Hong Kong registou-se um ganho de 1,2% e na Coreia do Sul de 1,7%. Na China, o índice de Xangai subiu 1.8%.



Os investidores esperam que os números divulgados pelas empresas possam revelar mais pormenores sobre o real impacto da pandemia nas suas operações.



Por esta altura, as ações a nível global estão já a encaminhar-se para perto de máximos de fevereiro, mesmo que o número de novos casos com covid-19 não pare de aumentar nos Estados Unidos e noutras regiões do globo, que estão a atrasar a sua retoma económica.



No domingo, o estado da Florida divulgou o número diário mais alto em termos de novos casos de covid-19, com cerca de 15.300 infetados registados. Na Carolina do Sul e no Texas os valores estão também a preocupar os investidores.