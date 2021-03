Bolsas tremem perante novos confinamentos. Petróleo sobe com navio encalhado no Suez

há 38 min. 09h23

Bolsas descem com receios de novos confinamentos e subida de casos

As bolsas europeias estão em queda pela segunda sessão consecutiva, penalizadas pelos receios em torno do ritmo de vacinação e do aumento de novos casos de covid-19 em várias regiões, que obrigaram a novas medidas de restrição em países como a Alemanha, França e Itália.





O novo aperto das medidas, juntamente com as dificuldades na vacinação, põem em causa as expectativas de reabertura das economias e do ritmo da recuperação, e estão a contribuir hoje para o sentimento negativo nos mercados.





À exceção das praças de Atenas e Amesterdão, as bolsas europeias seguem todas com sinal negativo, com o índice de referência para a Europa, o Stoxx600, a perder 0,13% para 422,74 pontos.





Os setores da banca e das telecomunicações são os que mais pressionam, com descidas em torno de 1%, numa altura em que também a energia está com sinal negativo, depois de o petróleo ter acumulado uma queda de cerca de 12% em menos de duas semanas.





Por cá, o PSI-20 desliza 0,85% para 4.836,60 pontos, com 16 das 18 cotadas em queda. Nesta altura, só a Mota-Engil e a Galp Energia escapam às descidas.