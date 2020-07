Juros de Portugal sobem em dia de ganhos nas bolsas

17h17

Europa avança pelo segundo dia consecutivo

As principais praças europeias voltaram a terminar o dia de hoje a negociar em alta, com os resultados empresariais a dar força.



O Stoxx 600 - índice que agrupa as 600 maiores cotadas da região - fechou a subir 0,88% para os 366,83 pontos, com o setor tecnológico, da banca e automóvel a liderarem os ganhos setoriais.



Apesar de terem começado o dia a negociar em queda, as bolsas europeias conseguiram inverter a tendência a maio do dia.



As ações do setor da tecnologia deram o impulso necessário para que o Stoxx600 terminasse "no verde", após a fabricante de chips da Apple, a TSMC, ter apresentado receitas acima das expectativas para o trimestre que termina em junho.



Assim, os resultados empresariais ofuscaram os receios dos investidores sobre a propagação do coronavírus, um dia depois de o número de casos em todo o mundo ter registado um máximo histórico acima dos 230 mil casos num só dia.



Semana sobe empresas do Reino Unido a liderar

O índice de referência para a Europa terminou a semana com um ganho de 0,38%, com três empresas do Reino Unido a liderarem os ganhos empresariais. São elas a construtora Persimmon PLC (+16,64%), a GVC Holding (11,12%) e a Barratt Developments (10,87%), da área do imobiliário.



Na ponta oposta é também uma cotada britânica que surge entre os piores desempenhos. A empresa de software Micro Focus perdeu 27,36%. A completar o top 3 das maiores quedas estão duas suíças: a Idorsia (-15,58%) e a Clariant (-11,48%).