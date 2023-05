Europa negoceia mista com Ryanair a subir após lucros. Wall Street fechada

09h02

Euro na linha de água mas recorde do DAX pode trazer boas notícias

O euro negoceia na linha de água (-0,04%) para 1,0801 dólares. Esta sexta-feira, o índice acionista alemão DAX alcançou um novo máximo histórico, o que para a Bloomberg pode ser um bom presságio para a moeda única.





Desde outubro, que tem existido uma relação estreita entre o desempenho do "benchmark" alemão e do par mais negociado do mundo, pelo que se este "rally" continuar, tal pode significar uma trajetória ascendente para o euro.





O índice do dólar da Bloomberg – que mede a força da nota verde contra outras 10 divisas – avança ligeiramente (0,07%) para 103,2670 pontos.





Os investidores estão a digerir as mais recentes declarações do presidente dos EUA, Joe Biden, que afirmou que as relações com a China podem melhorar "muito em breve".





Por outro lado, o indicador de força do dólar segue a ser pressionado pelas palavras do líder da Fed de Minneapolis. Neel Kashkari ecoou as palavras de Powell e apontou para uma manutenção das taxas de juro na próxima reunião do banco central, agendada para 14 de junho.