Russos conquistam cidade portuária de Kherson. Petróleo supera linha dos 110 dólares.

Yield das bunds alemãs regressam a terreno negativo





A yield da dívida germânica com maturidade a dez anos, referência para o bloco europeu, está a subir 6,1 pontos base para -0,018, entrando, no entanto, pela primeira vez desde 31 de janeiro, em terreno negativo.



Itália é o país da zona euro onde os juros da dívida a dez anos mais agravam, com um disparo de 10,6 pontos base para 1,507%.



Na Península Ibérica, a yield da dívida portuguesa com a mesma maturidade soma 7,7 pontos base para 0,797%, enquanto os juros da dívida espanhola agravam 7,8 pontos base para 0,932%.



Russos anunciam conquista da cidade portuária de Kherson





Kiev não confirmou a informação, mas já tinha revelado durante a noite que as tropas russas estavam a marchar em direção à cidade. O Ministério da Defesa russo anunciou esta quarta-feira que as suas tropas conseguiram conquistar a cidade de Kherson, uma região portuária no sul da Ucrânia com cerca de 280 mil pessoas, segundo a agência de notícias Interfax a televisão ucraniana.Kiev não confirmou a informação, mas já tinha revelado durante a noite que as tropas russas estavam a marchar em direção à cidade.

Petróleo dispara 6% e supera fasquia dos 110 dólares

O rali do petróleo continua em força, estando o "ouro negro" a disparar 6%, superando a fasquia dos 110 dólares, horas antes da reunião da OPEP+ e depois de ontem a Agência Internacional de Energia (AIE) ter alertado para a "ameaça de uma crise energética global", devido ao conflito na Ucrânia.



O Brent do Mar do Norte -- referência para as importações europeias -- está a disparar 6,01% para 111,33 dólares por barril, enquanto o West Textas Intermediate -- referência para o mercado norte-americano está a escalar 5,99%, com o barril a cotar nos 109,63 dólares, alcançando o nível mais alto desde 2013.



Esta terça-feira, o diretor executivo da AIE, Fatih Birol, afirmou que "a situação que vivemos no mercado na energia é muito séria, vivemos o perigo de uma crise energética global", contribuindo para a continuação do rali do ouro negro. O mercado teme que haja mais restrições na compra de petróleo russo, perante o escalar da invasão do Kremlin na Ucrânia.



Este movimento no mercado petrolífero acontece ainda horas antes da reunião da OPEP+, durante a qual os países exportadores de ouro negro irão deliberar sobre a produção em abril. A Bloomberg Intelligence aponta para um "aumento modesto da produção".



O mercado está ainda ser pressionado pela nova diretiva imposta por Pequim às agências estatais chinesas, que no início da manhã (em Lisboa) foram informadas que deveriam comprar ainda mais matérias-primas, com especial destaque para o petróleo e gás, perante a aceleração dos preços das "commodities".



"Neste momento só vejo o petróleo a subir. O mercado está a acordar para a possibilidade de ser cada vez mais difícil comprar petróleo russo e é difícil ver o que é que a OPEP+ pode fazer para resolver este assunto", defendeu Daniel Hynes, estratega do gabinete de matérias-primas do New Zealand Banking Group, citado pela Bloomberg.

Ouro perto de renovar máximos de 13 meses. Paládio dispara quase 4%





O metal amarelo segue a desvalorizar 0,4% para 1.938,18 dólares, depois ter escalado quase 2% durante a madrugada desta quarta-feira. Já os restantes metais preciosos seguem uma tendência positiva, com destaque para o paládio -- cujo 40% da produção mundial está cargo da Rússia -- que segue a somar 1,4%, depois de esta terça-feira ter disparado 3,9%.



Para além da crise na Ucrânia que já fez escalar os preços das matérias-primas para máximos que não eram vistos desde 2009, de acordo com o Bloomberg Commodities Index, os investidores estão ainda de olho na Reserva Federal norte-americana, que pode aumentar já este mês a taxa de juro diretora. O presidente da Fed, Jerome Powell, fala hoje sobre este tema.



"Os mais recentes acontecimentos geopolíticos a par da possibilidade da Fed subir as taxas de juro já este mês apontam para a continuação de um rali por parte do ouro e dos restantes metais preciosos", explicou David Chao, estratega da Invesco, em entrevista à Bloomberg TV.



