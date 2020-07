Bolsa chinesa continua a acumular ganhos

há 59 min. 07h26

China continua a acumular ganhos. Futuros na Europa tímidos

As bolsas chinesas continuam a sua boa prestação, com o índice de Xangai a alargar o ciclo de ganhos pela sexta sessão consecutiva, apesar da queda registada no resto do continente asiático. Desde o início deste mês, o Xangai Composite valorizou 13%.



Contudo, esta não está a ser a tendência registada na negociação dos futuros da Europa e dos Estados Unidos, que vão perdendo de forma ligeira, apontando para um início de sessão em baixa no ocidente.



No continente asiático, os índices de Japão (-0,7%), Hong Kong (-0,1%) contrariaram também o sentimento vivido nas bolsas chinesas.



Os investidores começaram a semana animados com a boa prestação da China e com esperanças numa recuperação económica mais célere do que o previsto inicialmente, tendo em conta os indicadores económicos positivos.



Mas o crescente número de novos casos de covid-19 nos Estados Unidos moderam este entusiasmo. Por esta altura contam-se mais de 11,5 milhões de pessoas infetadas com o coronavírus.