Bolsas em queda após noite de máximos em Wall Street. Petróleo tem o melhor semestre deste 2009

Petróleo tem a maior valorização num primeiro semestre deste 2009

Os preços do petróleo estão quase a fechar o seu melhor semestre desde 2009, com a recuperação do consumo em todo o mundo a fazer disparar a cotação deste ativo, tanto na Europa como também nos Estados Unidos.



O Brent, que serve de referência para Portugal, regista uma valorização de cerca de 44% desde o início deste ano, estando a negociar à beira de máximos desde meados de 2018. Ainda assim, hoje este ativo está a recuar 0,07% para os 74,71 dólares por barril.



Também o norte-americano WTI (West Texas Intermediate) regista um ganho de mais de 51% desde janeiro deste ano, um máximo de duração idêntica ao do seu par europeu. Na manhã desta quarta-feira, este contrato ganha 0,23% para os 73,15 dólares por barril.



O Instituto de Petróleo Americano revelou que os inventários de petróleo caíram cerca de 8,15 milhões de barris na semana passada, dando um mote positivo antes de um novo encontro da OPEP+ (Organização de Países Exportadores de Petróleo e os aliados, liderados pela Rússia).



Apesar de uma nova ameaça por parte da covid-19, com a nova variante Delta a fazer-se sentir na Europa e nos Estados Unidos, as expectativas para o final deste ano são animadoras para o setor. A Índia, por exemplo, espera atingir níveis de procura idênticos ao do pré-crise, já no final deste ano.



No próximo encontro do cartel de petróleo, espera-se que os membros desenhem uma subida de produção na ordem dos 550 mil barris por dia, a partir de agosto, de acordo com duas estimativas feitas pelo Goldman Sachs e pela Bloomberg.