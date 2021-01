Europa em leve alta com Telefonica e Carrefour a darem força. Investidores de olho em destituição nos EUA

07h10

Futuros da Europa em leve queda com investidores à procura de rumo

Os futuros das ações europeias estão a negociar em leve queda na pré-abertura da sessão desta quarta-feira, com o foco dos investidores a centrar-se nos Estados Unidos, uma vez que existe a hipótese de destituição do presidente cessante Donald Trump.



Para além deste motivo, os investidores começam a preparar-se para a temporada de resultados que irá começar no final desta semana, com o setor da banca norte-americana a dar o pontapé de saída na apresentação dos números referentes ao quarto trimestre do ano passado.



No campo político, o vice-presidente Mike Pence rejeitou a possibilidade de invocar a 25ª emenda da Constituição norte-americana para destituir Donald Trump, devido à invasão do Capitólio por apoiantes do ainda líder dos Estados Unidos.



E assim sendo, a Câmara dos Representantes vai mesmo avançar nesta quarta-feira com a tentativa de "impeachment" de Trump.



O lançamento de vacinas e a perspetiva de mais apoio orçamental nos Estados Unidos têm movido os mercados para máximos históricos, uma vez que aumentaram as expectativas de uma recuperação económica.



Mas nos últimos dias o sentimento tem pausado, graças às preocupações de um possível excesso especulativo nos mercados de ações.



Por esta altura, os futuros do Euro Stoxx 50 caem 0,08%, enquanto que os futuros do norte-americano S&P 500 sobem 0,1%.



A sessão asiática foi igualmente mista, com ganhos ligeiros no Japão e na Coreia do Sul e perdas na China e em Hong Kong.