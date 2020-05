Bolsas a meio-gás de olho na evolução da pandemia

07:39

Bolsas avançam timidamente com abrandamento nas mortes por covid-19 a sustentar

Os futuros das bolsas dos Estados Unidos e Europa avançam timidamente, com a referência norte-americana, o S&P500 a ficar praticamente inalterado, enquanto na Ásia o sentimento foi misto, numa altura em que as mortes por covid-19 dão sinais de abrandamento mas grande parte dos efeitos positivos já foram incorporados nos preços das ações.





Os títulos no Japão ganharam perante as perspetivas de novos estímulos à economia e em Hong Kong e Sydney a tendência foi igualmente positiva. Já na Coreia notaram-se quebras e Xangai terminou no limbo.





As bolsas mostram algum otimismo, sobretudo no ocidente, numa altura em que França, Itália e Reino Unido registam o menor número de mortes desde março, apesar de a Coreia do Sul já ter alertado para o risco de que surja uma nova infeção.





Paralelamente, o banco central chinês afirmou que iria avançar com "políticas mais poderosas" para contrariar os efeitos negativos do vírus na economia, focando-se mais no crescimento e no emprego. Ao mesmo tempo, o relatório da entidade já não comtemplava a necessidade de "evitar excesso de liquidez na economia".





"Muitas das melhorias em termos de crescimento e das notícias acerca do vírus já estão incorporadas nos mercados", apontam os analistas da Principal Global Investors. "E porque tanto do crescimento futuro e potencial de subida já está descontado, esperamos um período de recaída e consolidação durante junho", completa a mesma fonte.





Ao longo da semana, os investidores vão estar atentos aos resultados de empresas como a Tencent, Allianz e Petrobras e a dados económicos como os pedidos de desemprego nos Estados Unidos (na quinta-feira) e a produção industrial e no retalho na China (na sexta-feira). No que toca ao petróleo, o cartel dos principais exportadores divulga o relatório mensal na quarta-feira.