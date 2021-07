07h16

Futuros da Europa em alta depois de novos máximos em Wall Street. Sessão asiática no "vermelho"

Os futuros das ações europeias estão a subir 0,3% na pré-abertura desta sexta-feira, apontando para um início de dia em alta, depois de novos máximos históricos em Wall Street. Ainda assim, os catalisadores mistos sobre a economia foram responsáveis por um recuo na sessão asiática, com Hong Kong a liderar as quedas.



Ontem, nos EUA, os fortes desempenhos das empresas de tecnologia, como o Twitter e o Snap - ambos a apresentarem resultados - deram força ao Nasdaq 100, que renovou máximos. Na Ásia, o índice de Hong Kong foi fortemente penalizado pela Didi Global, que foi penalizada por Pequim após se ter estreado a negociar em Wall Street. O índice do Japão esteve encerrado devido a feriado.



As ações globais estão a caminho de ganhos modestos nesta semana, com os resultados das empresas a darem o mote, assim como os estímulos reforçados pelo Banco Central Europeu (BCE), ontem.



Christine Lagarde, presidente do BCE, arrumou a um canto as divergências dentro do banco central sobre a orientação de política monetária, revista esta quinta-feira, e reafirmou o compromisso com os apoios à economia. "Estamos no caminho certo", assegurou.

Na primeira reunião depois da revisão de estratégia do BCE – onde se estabeleceu uma meta simétrica de 2% para a inflação – os governadores centrais dos países do euro decidiram rever a orientação de expectativas sobre a política futura (forward guidance, na expressão inglesa).