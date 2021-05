Bolsas na Europa caem mais de 1% com tecnologia a pressionar. Petróleo em queda

há 54 min. 08h34

Europa cai de máximos históricos seguindo "sell-off" nas tecnológicas

As bolsas europeias estão a perder fôlego nesta terça-feira, seguindo as quedas registadas ontem em Wall Street, pelos maiores índices norte-americanos, com destaque para o setor de tecnologia que se ressentiu com os elevados preços das "commodities".



Por esta altura, o Stoxx 600 - índice que agrupa as 600 maiores cotadas da região - está a perder 1,6%, com o setor da tecnologia a recuar cerca de 2%, numa altura em que os investidores receiam que a subida de preços dos metais industriais provoquem um aumento na inflação.



Todos os setores estão a negociar em queda, com destaque também para o setor do turismo, com grande parte das empresas a ficarem desapontadas com a lista elaborada pelo Reino Unido sobre os destinos seguros, em termos de covid, por considerarem que a lista era muito curta.



Os dados anunciados pela China, durante a madrugada europeia, mostraram um aumento repentino nos preços da produção industrial, que deverão ter impacto no cômputo geral da inflação.



Um dia depois de o índice de referência para a região ter atingido um novo máximo histórico, o sentimento inverte-se. Em foco continua também a temporada de resultados empresariais.