Bolsas abrem setembro em alta depois do melhor agosto desde 1986

07h36

Bolsas mantêm-se agarradas ao impulso ascendente

As bolsas norte-americanas e europeias, de acordo com os futuros de ambas, devem manter-se firmes na trajetória ascendente que têm vivido. Na Ásia, já se perdeu parte do ímpeto.





As bolsas asiáticas não se conseguiram decidir por uma direção comum. Na Austrália os títulos caíram, enquanto na Coreia do Sul subiram, depois de o Governo se ter comprometido com estímulos orçamentais em 2021. As restantes referências deste continente terminaram a sessão pouco alteradas.

Já nos Estados Unidos, o otimismo não arrefece na primeira sessão após o fecho de agosto, o qual se tornou o quinto mês no verde da referência norte-americana, o S&P500. Os investidores têm vindo a apostar numa melhoria contínua da economia e em ganhos contínuos nos títulos das tecnológicas.

"A seguir a um mês tão forte e uma recuperação tão grande desde que vimos o afundar em março, pensamos que podemos assistir a alguma turbulência nos próximos meses", defendem os analistas do Wells Fargo Investment Institute, em declarações à Bloomberg. "estamos a entrar num período sazonal mais fraco, temos eleições no horizonte, e o outono pode significar um escalar do coronavírus que pode começar a preocupar os mercados".



Setembro deverá assim arrancar em alta, depois de o índice MSCI ter subido 6,6% em agosto,a maior valorização registada neste mês desde 1986.