Bolsas europeias valorizam com melhoria do mercado laboral dos EUA

07h35

Futuros recuperam com sinais de retoma reforçada

Os futuros acionistas negoceiam em alta esta sexta-feira, com os futuros do europeu Stoxx50 a crescerem 0,7% e os do S&P 500 a somarem 1,2%.



Já o índice nipónico Topix apreciou 1,9% na sessão desta sexta-feira, enquanto o Hang Seng de Hong Kong ganhou 0,8% e a bolsa australiana subiu 0,6%.



Esta tendência altista deverá permitir a Wall Street interromper um ciclo de três sessões no vermelho, permitindo também que as principais bolsas europeias retomem a negociação em terreno positivo.



A impulsionar a subida dos futuros europeus estão sobretudo as valorizações dos setores industrial e financeiro. Em sentido inverso, os futuros do setor da energia recuam em linha com a quebra também observada dos preços do petróleo. O crude encaminha-se para registar a maior desvalorização semanal desde início de abril passado numa altura em que vários países asiáticos enfrentam uma agudização da situação pandémica.



A contribuir para quebrar o recente período de volatilidade esteve a subida acentuada e inesperada do índice de preços no consumidor nos Estados Unidos, assim como a quebra verificada no número de novos pedidos de subsídio de desemprego na maior economia mundial, o que permite reforçar a convicção dos investidores quanto à uma retoma económica mais célere e robusta.