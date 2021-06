Europa em leve alta com um olho nos EUA e outro no Reino Unido. Petróleo paira sobre máximos de 2018

06h59

Futuros da Europa em leve queda com posição da Fed a baralhar

Os futuros das ações europeias estão a negociar em leve queda na pré-abertura desta quinta-feira, numa altura em que os comentários de vários membros da Reserva Federal dos EUA em direções opostas estão a baralhar os investidores.



Por esta altura, os futuros do Stoxx 50 - índice que agrupa as 50 maiores empresas da Europa - estão a perder 0,3%, ao passo que os futuros no norte-americano S&P 500 avançam 0,2%.



Na sessão asiática, que se deu durante a madrugada em Lisboa, registaram-se ganhos na Coreia do Sul (0,4%), enquanto que na China (-0,2%), onde o banco central acelerou uma injeção de dinheiro pela primeira vez desde março, o sentimento foi o oposto.



Ontem, em Wall Street, um "rally" da Tesla ajudou o tecnológico Nasdaq Composite a renovar máximos históricos.



No seio da Reserva Federal dos EUA (Fed), os comentários díspares dos seus membros está a deixar os mercados confusos, na manhã desta quinta-feira, levando os investidores a afastarem-se dos ativos de maior risco.



Por um lado, Jerome Powell, líder do banco central, coloca água na fervura, dizendo que a atual subida da inflação se deve a fatores temporários, pelo que a instituição irá continuar a apoiar a maior economia do mundo durante mais tempo.



Mas do outro, o governador do banco central de Dallas, bem como o seu homólogo de Atlanta, abriram a porta a uma retirada de estímulos mais cedo do que a Fed tinha previsto na sua última reunião de política monetária, dizendo que poderá começar a abrir mão destes apoios extraordinários já nos próximos meses.



Hoje será a vez do Banco de Inglaterra partilhar as suas decisões de política monetária.