Emprego nos EUA dá fôlego à Europa. Juros a aliviar e petróleo a subir

14h38

Aumento do emprego em maio ofusca receios de inflação e iça Wall Street

As bolsas norte-americanas abriram em alta, com o relatório do emprego a temperar os receios em torno do aumento da inflação no país.

O Dow Jones segue a somar 0,40%, para se fixar nos 34.715,96 pontos. O seu máximo histórico foi atingido a 10 de maio, quando tocou nos 35.091,56 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 avança 0,56%, para 4.216,32 pontos. A 7 de maio, recorde-se, fixou um recorde nos 4.238,04 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valoriza 0,76% para 13.718,51 pontos.

A impulsionar os principais índices do outro lado do Atlântico está mais um sinal de retoma do mercado laboral, depois do anúncio de hoje relativo a um aumento de 559.000 empregos no mês de maio.

Estes números confirmam o bom andamento da recuperação económica dos Estados Unidos, o que acaba também por aumentar os receios de um aumento da inflação e eventual subida dos juros diretores, pela Fed, mais cedo do que o previsto, mas hoje o otimismo está a levar a melhor.