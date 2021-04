Bolsas permanecem em máximos históricos. Juros caem e petróleo volta a valorizar

07h28

Futuros em leve queda com investidores em modo "wait and see"

Os futuros das ações europeias estão a aliviar ligeiramente, mas ainda assim a negociar muito perto dos máximos históricos na pré-abertura desta quarta-feira, numa altura em que os investidores estão a tentar vislumbrar o que se seguirá à atual crise.



Na Europa, os futuros do Stoxx 50 - índice que reúne as 50 maiores cotadas da região - perdem 0,1% e nos Estados Unidos, os futuros do S&P 500 caem também 0,1%, depois de ontem ter sido a sessão mais calma do ano, com menos de 10 mil milhões de ações negociadas em Wall Street.



Durante a madrugada em Lisboa, a sessão asiática fez-se de forma mista com ganhos no Japão (0,6%) e na Coreia do Sul (0,2%), mas perdas na China (0,5%) e em Hong Kong (-0,7%).



Depois de ontem, o Fundo Monetário Internacional (FMI) ter revisto a sua previsão para o crescimento económico a nível global - alertando para o fosso entre países desenvolvidos e países mais pobres -, hoje os investidores estão a aguardar pelas minutas da última reunião de política monetária do banco central dos Estados Unidos.



Os investidores seguem assim em modo "wait and see" (esperar para ver, na tradução em português), depois de terem levado os índices norte-americanos e europeus a máximos históricos.