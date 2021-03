Europa em máximos de mais de um ano aplaude "plano Biden". Investidores de olho no BCE

há 59 min. 07h28

Futuros da Europa em alta após maior ganho em dois meses na China

Os futuros das ações europeias e norte-americanas estão a subir na pré-abertura da sessão desta quinta-feira, depois de uma noite de fortes subidas no continente asiático, lideradas por uma recuperação no setor tecnológico, à imagem do que tinha acontecido em Wall Street.



Por esta altura, os futuros do Euro Stoxx 50 - índice que reúne as 50 maiores cotadas da Europa - crescem 0,2%, enquanto os futuros dos norte-americanos S&P 500 e Nasdaq 100 avançam 0,4% e 0,6%, respetivamente.



Durante a madrugada em Lisboa, a sessão asiática foi marcada por vários recordes, entre os quais o da bolsa chinesa CSI 300, que ganhou 2,3% - a maior subida diária dos últimos dois meses, numa altura em que o país está a concluir a reunião anual no parlamento, em Pequim, que servirá para a China definir metas para 2021 e para os próximos cinco anos.



Para já, uma das medidas que foi aprovada nesse congresso foi a revisão das eleições em Hong Kong.



Nos Estados Unidos, a "yield" das obrigações do Tesouro a dez anos caiu para valores bem abaixo dos máximos de um ano que foram atingidos recentemente. Os dados mais fracos do que o esperado sobre os preços do consumidor no país aliviaram alguns receios quanto a um possível sobreaquecimento da maior economia do mundo.



O foco dos investidores continua no pacote de estímulos orçamentais, que foi aprovado pelo Senado e pela Câmara dos Representantes, e que deverá ser assinado na sexta-feira pelo presidente Joe Biden, numa cerimónia oficial.



Hoje, a atenção dos mercados estará voltada para um novo leilão de dívida nos Estados Unidos a 30 anos e, na Europa, para as decisões do encontro de política monetária de dois dias do Banco Central Europeu (BCE).