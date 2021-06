Europa fecha no verde animada por plano de Biden. Petróleo a caminho de quinta semana de ganhos

17h25

Europa termina semana no verde, com plano de Biden para as infraestruturas a animar sessão

As bolsas europeias encerraram a sessão em alta, reportando a melhor semana de ganhos desde dia 7 de maio. A apresentação de um plano por parte do Presidente norte-americano, Joe Biden, no valor de 579 mil milhões de dólares para infraestruturas, gerou algum otimismo.



O Stoxx 600, o índice que agrupa as 600 principais cotadas da Europa, fechou a sessão em alta ligeira, a avançar 0,1%. No total da semana, o Stoxx 600 avançou 1,2%.



Esta sexta-feira 13 dos 20 setores do Stoxx 600 terminaram no verde. O setor mineiro liderou os ganhos, com uma subida de 1%, impulsionado pelo plano norte-americano para as infraestruturas. Também a banca e o retalho valorizaram, com ganhos de 0,6% e 0,5%, respetivamente.



Já o setor do turismo e lazer caiu 1,5% nesta sessão, com as ações do grupo Flutter a pesar. Os títulos da empresa de jogo depreciaram 3,6% nesta sessão. O setor automóvel também caiu 0,7%.



Em destaque nesta sessão estiveram empresas como a marca desportiva alemã Adidas, que valorizou 6,4% ou a empresa de calçado Dr. Martens, com ganhos de 5,3%.



Nas principais praças europeias só o índice francês CAC40 fechou o dia com perdas ligeiras de 0,1%. O inglês FTSE 100 ganhou 0,4%, o alemão DAX 0,1%, o espanhol IBEX 35 apreciou 0,2%. Também o PSI-20 fechou o dia em terreno positivo, com ganhos de 0,19%.