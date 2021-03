Bolsas animadas com recuperação no mercado de dívida em todo o mundo

07h21

Futuros sobem à boleia de recuperação no mercado de dívida

Os futuros das ações europeias e norte-americanas estão a ser contagiados novamente pela acalmia nos mercados, depois de uma recuperação no mercado de dívida e de uma queda no dólar, sugerindo uma abertura em alta na sessão desta segunda-feira.



Por esta altura, os futuros do Euro Stoxx 50 - o grupo restrito das 50 maiores cotadas da região - ganham 0,8%, enquanto que os futuros do norte-americano S&P 500 avançam 0,7%, depois de uma sessão asiática igualmente positiva.



No Japão, o principal índice valorizou 2% e em Hong Kong a bolsa de valores ganhou 1,3%. Na Austrália, a praça de Sidney subiu à boleia do banco central do país que manteve a sua bazuca monetária a funcionar, o que levou também os juros a dez anos do país a registar a maior queda num ano.



Os títulos de dívida estabilizaram em todo o mundo, com especial recuperação sentida na Ásia, à medida que os bancos centrais já foram avançando com medidas de política monetária para acalmarem o mercado de dívida que estava a negociar em máximos.



Os investidores continuam, ainda assim, atentos à evolução da inflação em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos, onde Joe Biden, o presidente do país, estará prestes a anunciar a entrada em vigor do seu plano orçamental de 1,9 biliões de dólares.