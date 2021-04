Europa segue otimista com plano de 2,3 biliões de Biden. Petróleo soma à espera da OPEP

07h58

Ouro recupera com Biden a animar

O metal amarelo mostra um movimento de recuperação depois de o presidente norte-americano, Joe Biden, ter apresentado um plano para as infraestruturas de 2,5 biliões de dólares. Este plano poderá ditar inflação e prejudicar o dólar, um dos principais rivais do ouro como ativo refúgio.



O ouro recupera com uma subida de 0,39% para os 1.714,39 pontos, afastando-se do mínimo de quase nove meses que esteve perto de atingir na última sessão. O ouro fechou ontem o primeiro trimestre com um dos piores arranques do ano em décadas.