09h13

Europa em alta contagiada por bons sinais da economia asiática e dos EUA

O índice que agrega as 600 maiores cotadas a Europa, o Stoxx600, sobe 0,56% para os 387,33 pontos, nesta que é a quinta sessão de subida em seis, e na qual este índice se aproxima dos máximos de início de março que atingiu na semana passada. Assiste-se a ganhos da mesma ordem em Frankfurt, Londres e Amesterdão, enquanto Paris e Lisboa se destacam na direção do 1% e Madrid se distancia, com ganhos de cerca de 1,7%.





As ações europeias seguiram as asiáticas e os futuros norte-americanos, com vários argumentos a espicaçarem o otimismo. Os investidores celebram o acordo feito na região da Ásia-Pacífico para o livre comércio na região, que será o maior que existe no mundo. Ainda do oriente, mais precisamente da China, chegam boas-novas quanto à economia, com dados do consumo e da produção a superarem as expectativas. Do outro lado do Pacífico, os Estados Unidos alimentam esperanças de que não se proceda a um confinamento a nível nacional – pelo menos, esta foi a intenção demonstrada pelos conselheiros do presidente-eleito.





Mais ao nível do Velho Continente, a Vodafone está a destacar-se em bolsa depois de ter batido as estimativas dos analistas e ter apresentado perspetivas de melhoria para as vendas. A empresa de telecomunicações avança 2,71% para os 122,76 pences britânicos, mas já chegou a disparar mais de 4,5%.