Vacinas e transição para Biden dão recordes ao Dow e atiram Europa para máximos de 9 meses. Ouro e dólar recuam

09h01

Depois das vacinas, Biden junta-se oficialmente à festa e bolsas aplaudem

As bolsas europeias mantê-se a cotar perto de máximos de fevereiro deste ano, num dia em que se, à euforia das vacinas, se junta a notícia de que a administração de Trump reconhece Joe Biden como o vencedor das eleições.





"Os mercados adoram certezas e esta decisão de Trump do dia para a noite remove parcialmente a ambiguidade na sucessão presidencial", afirma a Oanda, citada pela Bloomberg. "uma administração Biden deverá ser muito menos isolacionista, existindo esperança de que os Estados Unidos voltem a empenhar-se no comércio global e melhorem as relações com a China".





O índice que reúne as 600 maiores cotadas da Europa, o Stoxx600, avança 0,63% para os 391,29 pontos, depois de na sessão anterior ter fechado com uma quebra ligeira. Esta terça-feira, nenhuma das principais praças soma menos de 0,5%, com as ibéricas a destacarem-se com subidas superiores a 1%. Em destaque estão as cotadas do setor do petróleo e gás, que avançam quase 3%.





Entre os índices europeus, o destaque vai ainda para o alemão DAX, já que este anunciou a maior transformação desde que foi criado – ou seja, 1988 – alargando o número de membros de 30 para 40 e impondo novos critérios tanto aos membros integrantes como aos vindouros, depois do escândalo financeiro com a fintech Wirecard.