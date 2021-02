Europa em máximos de quase um ano com otimismo sobre vacinas e recuperação global

07h38

Futuros da Europa e EUA em alta

Os futuros das ações da Europa e dos Estados Unidos estão em alta esta segunda-feira, apontando para um arranque de sessão positivo no Velho Continente, devido ao otimismo em torno da vacinação contra a covid-19 e as perspetivas mais positivas para a recuperação da economia global.





Os futuros do Euro Stoxx 50 avançam 0,6% enquanto os do S&P 500 sobem 0,4%.





Na sessão asiática, as ações da Coreia do Sul e do Japão impulsionaram a negociação, com o Nikkei 225 a atingir os 30 mil pontos pela primeira vez desde 1990, depois da divulgação dos dados do PIB do Japão, Tailândia e Singapura, que superaram as expectativas. O japonês Topix subiu e o sul-coreano Kospi avançou 1,5%.





Esta segunda-feira, porém, a negociação na Europa poderá ficar marcada por uma menor liquidez já que as bolsas dos Estados Unidos estarão encerradas devido à comemoração do feriado nacional que assinala o nascimento de George Washington.





Além dos dados do PIB de algumas economias asiáticas, também a evolução do coronavírus nos Estados Unidos está a animar os investidores, com os novos casos a diminuírem para o valor mais baixo em um mês.