Wall Street e Europa encaram com otimismo eleições e Fed

11h44

Dados da indústria animam ações europeias

Depois de um arranque de sessão tímido, com as bolsas divididas entre ganhos e perdas, o otimismo generalizou-se entre os principais índices europeus, com os dados do PMI para a indústria a animar os investidores.





O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, sobe agora 1,30% para 246,81 pontos, depois de ter sido revelado que a indústria da Zona Euro cresceu, em outubro, ao ritmo mais acelerado dos últimos 27 meses, superando as expectativas.





Na Alemanha, a maior economia da região, o volume de novas encomendas atingiu mesmo um nível recorde, antes de o país avançar agora para um novo confinamento parcial.





Também na China, o setor industrial cresceu ao ritmo mais acelerado em quase dez anos.





Estes dados estão a animar os mercados, e a compensar as preocupações relacionadas com as novas medidas de restrição, que penalizaram fortemente o mercado acionista na semana passada.





"A China continua a ser um bastião de calma num mundo incerto, com os seus dados económicos a acalmarem mais uma vez as ansiedades dos investidores naquela que provavelmente será a segunda semana mais ansiosa do ano", escreveu Jeffrey Halley, analista de mercado da Oanda numa nota citada pela Reuters.

Na véspera das eleições dos Estados Unidos, um grande fator de incerteza para os mercados, os principais índices europeus seguem todos com subidas de mais de 1% enquanto os futuros das ações dos Estados Unido apontam para um arranque de novembro positivo.