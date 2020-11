Restrições para combater o vírus ferem bolsas europeias e petróleo

07h35

Bolsas asiáticas dividem-se e param maior ciclo de ganhos desde 1988

As bolsas asiáticas dividiram-se e deixaram as norte-americanas a tremer na linha de água, enquanto as europeias também já se recolhem. As restrições associadas ao agravar da pandemia estão a abalar o sentimento, apesar do alívio que chegou do lado das vacinas.





Nova Iorque teve de fechar as escolas por causa do aumento do número de infeções por coronavírus, enquanto no Japão, em Tóquio, registaram-se na quinta-feira mais de 500 novos casos pela primeira vez. Estes eventos relembram a gravidade do vírus e os estragos que este vai fazendo, apesar de a Pfizer ter anunciado ontem que vai pedir a aprovação para a comercialização da sua vacina dentro de dias, sendo que a eficácia desta é de 95%.





O índice MSCI Ásia Pacífico caiu 0,3%, na primeira sessão de quebra depois de 13 em ascensão, no mais longo caminho de subidas desde 1988. O mesmo movimento foi ensaiado pelo sul coreano Kospi, que desceu 0,1%, o Hang Seng de Hong Kong, que cedeu 0,5%. Apesar disso, o Compósito de Xangai, o japonês Topix e o australiano S&P/ASX 200 conseguiram todos ganhos de 0,3%. Na Europa, as perdas nos futuros do Stoxx50 são mais marcadas, de 0,8%, enquanto os futuros do S&P500 seguem pouco alterados, depois de já terem descido 1,2%.





"Nós estamos à espera de tempos difíceos nos próximos meses por causa da ressurgência de casos, mas no que toca ao caminho de recuperação no longo prazo, a vacina foi um marco muito importante", afirmam analistas da Columbia Threadneedle Investments, em declarações à Bloomberg. "Pensamos que a recuperação cíclica vai regressar mas que vão haver alguns buracos pelo caminho", conclui.