07:35

Bolsas asiáticas em queda após colapso do petróleo

As bolsas asiáticas registam uma sessão negativa, com as ações a serem pressionadas pelo colapso do preço do petróleo em Nova Iorque, que na segunda-feira transacionou abaixo de -40 dólares.

Hoje o West Texas Intermediate (WTI) regressou a cotações acima de zero, mas mantém-se o pessimismo para a indústria petrolífera, o que está a condicionar os mercados asiáticos, tal como já ontem aconteceu em Wall Street.

O petróleo em Nova Iorque entrou em queda livre no final da sessão de ontem e negociou abaixo de zero pela primeira vez na história, devido sobretudo à falta de espaço para armazenar tanto petróleo, daí que os investidores tenham despejado os contratos de futuros que preveem a entrega do barril em maio.

O crude de maio do WTI está hoje a negociar nos 1,65 dólares, sendo que o contrato de junho está nos 21,34 dólares.

As ações asiáticas estão também em queda depois da notícia que dá conta que Kim Jong Un está em estado grave depois de ter sido operado.

O japonês Topix desce 1,2%, o S&P/ASX 200 (Austrália) desvalorizou 1,9%, o Kospi da Coreia do Sul cede 1,7% e o Hang Seng de Hong Kong caiu 2,3%.

Na Europa a abertura também será no vermelho, já que os futuros sobre o Euro Stoxx 50 futures afunda 2%.