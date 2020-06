Bolsas avançam com esclarecimento de Trump e dados económicos positivos na Alemanha e França

07:33

Bolsas avançam após Trump garantir que acordo com a China está "intacto"

As bolsas asiáticas registaram uma sessão agitada devido às palavras de Peter Navarro, que foram depois corrigidas pelo presidente dos Estados Unidos.

O diretor do Conselho Nacional de Comércio disse numa entrevista à Fox News que o acordo de comércio com a China tinha morrido, levando as bolsas asiáticas a sofrer perdas acentuadas e os futuros sobre o S&P500 a registar uma queda máxima de 1,6%.

Donald Trump recorreu ao Twitter para corrigir as declarações do membro da sua administração, escrevendo que o acordo com a China "permanece intacto". Navarro veio posteriormente garantir que as suas declarações foram mal interpretadas, apesar de ter respondido afirmativamente a uma questão sobre se o acordo comercial entre as duas maiores economias do mundo já tinha acabado.

The China Trade Deal is fully intact. Hopefully they will continue to live up to the terms of the Agreement! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020

As bolsas asiáticas acabaram a sessão em alta ligeira (o MSCI Asia Pacific subiu 0,5%) es e os futuros sobre o S&P também recuperaram e seguem estáveis. Os futuros sobre o EuroStoxx 50 avançam 0,8%, apontando para uma abertura em alta das bolsas europeias. O mercado europeu deve beneficiar com a tendência positiva de ontem em Wall Street, que voltou a ser impulsionado pelo setor tecnológico.