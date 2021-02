Powell não acalma investidores que mantêm o pé fora do acelerador

há 48 min. 09h31

Ações europeias descem pela terceira sessão

As bolsas europeias estão divididas entre ganhos e perdas, depois de duas sessões consecutivas de ganhos, com os investidores a digerirem as mais recentes indicações da Fed sobre o rumo da política monetária.





Ontem, o presidente do banco central garantiu que a política monetária expansionista não será alterada até que haja sinais de "progressos substanciais" em direção à meta de inflação da Fed e que a recente subida dos juros é uma "declaração de confiança" na recuperação económica robusta.





Apesar desta mensagem, não se dissiparam totalmente os receios no mercado de uma subida da inflação, o que está a manter os investidores com o pé fora do acelerador.





Nesta altura, o índice que reúne as maiores cotadas da Europa, o Stoxx600, desce 0,02% para 411,24 pontos.





Por cá, o PSI-20 avança 0,27% para 4.742,30 pontos, apoiado sobretudo nos ganhos do grupo EDP.