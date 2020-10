há 49 min. 07h32

Bolsas cautelosas à espera de melhoras de Trump e estímulos

As bolsas asiáticas mostraram ganhos tímidos, enquanto do outro lado do Pacífico os futuros apontam para movimentos ligeiros.





Os investidores seguem com cautela depois de o presidente Donald Trump ter saído do hospital, embora ainda não esteja totalmente recuperado e esteja a receber acompanhamento na Casa Branca. Ao mesmo tempo, aguardam-se ainda notícias dos prometidos estímulos económicos, que o presidente já reconheceu serem "necessários" mas que ainda não foram lançados.





Na Ásia, Japão e Hong Kong viram ganhos modestos, enquanto a Coreia do Sul permaneceu pouco alterada. Nos Estados Unidos, os futuros do generalista S&P500 também mostram um movimento discreto e os do tecnológico Nasdaq seguem sem rumo, depois de ter sido noticiado que está a ser preparada uma reforma para o setor na Casa Branca.





"Os investidores estão provavelmente a mover-se com a ideia de que os dados mais recentes e a experiência em primeira-mão do presidente Trump com o vírus aumenta as possibilidades de um pacote orçamental. Está a ficar mais difícil negar a necessidade de apoio orçamental adicional", afirma um analista da EP Wealth Advisors, em declarações à Bloomberg.