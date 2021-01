Europa a caminho da pior semana em três meses após "ataques" a Wall Street. Reddit faz prata brilhar

07h40

Futuros da Europa e dos EUA em queda após "ataque" de investidores a fundos de investimento

Os futuros das ações da Europa e dos Estados Unidos estão a cair na pré-abertura de sessão desta sexta--feira, apontando para um dia negativo, depois de o "ataque" de vários investidores amadores a vários fundos de investimento em Wall Street ter levado a um aumento da volatilidade.



Por esta altura, os futuros do pan-europeu Euro Stoxx 50 caem 1,3% enquanto que os futuros do norte-americano S&P 500 perdem 1,2%.



Na sessão asiática, durante a madrugada em Lisboa, o dia foi igualmente negativo com as bolsas do Japão (-1,3%), de Hong Kong (-0,4%) e da China (-0,2%) terem registado quedas. Na Coreia do Sul, o índice principal afundou 3%.



Vários investidores amadores agendaram um "ataque" a empresas como a GameStop ou a AMC, mas o real alvo eram os fundos de investimento em Wall Street, uma vez que mantinham milhões de ações a apostarem na queda destas e de outras empresas (o chamado "shortselling").



O receio de que os ataques continuem e se alastrem a outras empresas de maior dimensão, ou mais importantes em termos estratégicos, fez com que a volatilidade do S&P 500 disparasse 60% numa só sessão, o que representa a maior subida diária desde 1990.



A euforia foi de tal ordem que ontem várias aplicações de "trading", como a conhecida Robinhood, bloquearam o acesso de investidores pequenos aos investimentos na GameStop, levando a uma grande onda de protestos, uma vez que apenas os fundos de investimento continuavam a conseguir investir nas empresas.



Entretanto algumas destas restrições foram levantadas, o que levou as ações destas duas empresas a subiram nesta pré-abertura de sessão nos Estados Unidos, depois das grandes quedas de ontem.