Bolsas corrigem dos máximos da semana passada. Dólar ganha pelo terceiro dia

07h28

Futuros da Europa em queda após máximos na semana passada

Os futuros das ações da Europa e dos Estados Unidos estão a negociar em queda, apontando para um início de sessão negativo, numa altura em que os investidores começaram a considerar que o preço das ações estava demasiado alto.



Por esta altura, os futuros europeus perdem 0,3%, enquanto que os futuros norte-americanos caem 0,6%. Na sessão asiática, a sessão foi mista mas com um pendor mais negativo, graças a uma queda de 1% no índice de Xangai, na China.



Depois de na sexta-feira, as ações terem atingido novos máximos históricos, hoje é dia de correção geral nos mercados. Joe Biden, o presidente eleito, disse que vai apresentar novas propostas esta semana de vários biliões de dólares em apoio orçamental para conter o impacto económico do vírus.



De regresso estão as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, que deverão continuar a agudizar com a presidência de Biden.



Para já, os órgãos de comunicação na China pediram retaliação contra os Estados Unidos, depois de Trump ter expulsado três empresas chinesas das bolsas norte-americanas devido a incumprimentos regulatórios.