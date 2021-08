Bolsas corrigem dos máximos históricos de ontem com variante Delta na mira

há 47 min. 07h56

Futuros em leve queda depois de Tencent ter arrastado Ásia para o "vermelho"

Os futuros das ações europeias estão a negociar em leve queda nesta pré-abertura de sessão, apontando para um começo de dia com o "pé esquerdo" depois de a sessão asiática ter terminado com um tom globalmente negativo.



Para já, o Stoxx 50 - índice que agrupa as 50 maiores cotadas da Europa - vai perdendo 0,1%. Durante a madrugada em Lisboa, os índices asiáticos perderem quase todos força, como o Japão (-0,5%), Hong Kong (-0,2%) e a China (-0,3%). Em contracilco esteve o índice da Coreia do Sul (+0,3%).



A gigante Tencent afundou mais de 6% no final da sessão, com os rumores de que os reguladores da China iam cair sobre a indústria do entretenimento, depois de terem apertado as regras noutros setores, como o tecnológico, de entregas de comida ou da educação.



A propagação da variante delta e os sinais de um crescimento mais suave do que o previsto da indústria transformadora nos EUA levaram o S&P 500 a uma queda no final da sessão. Os investidores estão agora a aguardar pelos dados sobre o emprego nos EUA, no final desta semana.