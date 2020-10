Europa cai 1,5% com agravamento da pandemia e já sem esperanças de novos estímulos nos EUA

há 26 min. 09h06

Bolsas europeias caem com medidas de contenção da pandemia

As principais bolsas europeias transacionam no vermelho e com quedas em torno de 1,5%. O índice de referência europeu Stoxx600 perde 1,44% para 365,28 pontos, na terceira queda seguida que o coloca em mínimos de 7 de outubro.





Com todos os setores do velho continente em terreno negativo, as perdas mais expressivas estão a ser registadas pelos setores das viagens, automóvel e petrolífero.





O índice lisboeta PSI-20 acompanha a tendência ao desvalorizar 1,14% para 4.251,38 pontos, sobretudo penalizado pelas quedas do setor da energia. Já o índice alemão DAX lidera as quedas na Europa no dia em que o país registou um novo recorde diário com mais de 7 mil novos casos de covid-19.





É precisamente a deterioração da crise pandémica, e o regresso a medidas mais restritivas para conter o avanço do vírus, que está a pressionar as bolsas europeias. Na França, por exemplo, o Governo decretou estado de emergência e recolher obrigatório entre as 21:00 e as 6:00. Também na Itália foi atingido um novo número recorde de novos casos de covid.





Há ainda dois outros fatores a contribuir decisivamente para o pessimismo dos investidores e as quedas registadas nas bolsas asiáticas e nos futuros acionistas dos Estados Unidos.





Começa hoje uma cimeira europeia sobretudo destinada a discutir a questão do Brexit, numa altura em que a União Europeia e o Reino Unido parecem distantes de um acordo sobre a relação futura.





Por outro lado, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, admitiu que se afigura difícil a possibilidade de democratas e republicanos conseguirem chegar a acordo quanto a um pacote adicionais de estímulos à economia antes das presidenciais de 3 de novembro.