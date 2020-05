Bolsas deslizam com novos protestos em Hong Kong. Hang Seng afunda mais de 5%

07:34

Bolsas deslizam com novos protestos em Hong Kong

Os futuros das bolsas europeias e norte-americanas apontam para perdas olhando ao passado recente na Ásia: o índice Hang Seng, em Hong Kong, caiu mais de 5% depois de terem sido levantados novos protestos na cidade em relação a uma lei de segurança que o Governo chinês quer lançar.





As intenções do Governo chinês podem reacender a violência dos protestos verificados em Hong Kong no ano anterior, quando os cidadãos se revoltaram durante meses por um motivo de discórdia semelhante.





Ao mesmo tempo, as tensões entre Estados Unidos e China parecem estar a agravar-se, depois de o Senado norte-americano ter aprovado, por sua vez, ou peça de legislação que permite impor restrições a empresas chinesas a cotar nos Estados Unidos. Pequim reagiu com uma ameaça de retaliação.



Seguem então cada vez maiores os receios de que Donald Trump utilize a posição dura contra a China como uma arma política, e que os protestos em Hong Kong sirvam de mais um argumento à Casa Branca para penalizar o gigante asiático.





"Os riscos geopolíticos são relevantes", defende a BlueBay asset Management, citada pela Bloomberg. "É uma potencial fonte de fragilidade e correção".





Nos Estados Unidos, os futuros caem 0,8% e na Europa cerca de 1%. Na Ásia, além da queda de 5,4% em Hong Kong, o sul-coreano Kospi desceu 1,7%, o australiano S&P/ASX 200 recuou 1% e o japonês Topix cedeu 1,1%.