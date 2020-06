Bolsas europeias regressam aos ganhos e petróleo desvaloriza

07:28

Bolsas divididas à espera da Fed

As principais bolsas globais rumam em direções diferentes numa altura em que os investidores estão a reavaliar as cotações à luz dos dados económicos menos animadores e, ao mesmo tempo, esperam o discurso da Fed após a reunião desta quarta-feira, 10 de junho.





A Fed deverá utilizar a reunião para esclarecer acerca dos vários planos de apoio à economia, sem reduzir as taxas de juro. Os dados do emprego e as metas de crescimento vão ser, pela primeira vez este ano, reveladas pela entidade.





As ações desceram na China e no Japão, enquanto em Hong Kong e na Coreia do Sul ficaram pouco alteradas. Na Austrália a tendência voltou a ser de subida. O norte-americana S&P500 também avança depois de na última sessão ter recuado da fasquia que anula as perdas de 2020.





Depois de um rally que devolveu 21 biliões de dólares aos mercados de capitais, os indicadores técnicos sugerem que um recuo pode estar para breve.





"Não seria uma grande surpresa assistir a um período de consolidação agora que os investidores aguardam notícias decisivas na frente do coronavírus para determinar a direção dos próximos grandes movimentos de mercado", avalia um analista da Janus Henderson Investors, citado pela Bloomberg.