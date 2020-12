Acordo na OPEP põe bolsas em alta e petróleo em máximos de março

há 42 min. 09h17

Alta do petróleo impulsiona bolsas europeias

As bolsas europeias fixaram-se em terreno positivo depois de uma abertura de fracas oscilações, com as petrolíferas a impulsionarem os índices à boleia da alta das cotações do petróleo, que refletem o acordo alcançado na OPEP+ para aumentar a produção em 500 mil barris por dia a partir de Janeiro.

O Stoxx600 avança 0,33% para 393,01 pontos, com o índice europeu com as cotadas de oil & gas a avançar 1,55%. Em Lisboa o PSI-20 soma mais de 0,5% com a Galp Energia a liderar os ganhos do índice português com uma valorização de 3,57% para 9,1740 euros.

Os efeitos da reunião da OPEP estão assim a ofuscar outras notícias com impacto negativo no mercado. É que persiste a incerteza sobre a aprovação de um novo pacote de estímulos no Congresso dos Estados Unidos e a Pfizer emitiu ontem um alerta sobre a sua vacina, que levou a Wall Street a inverter para terreno negativo e fechar em queda.

A farmacêutica norte-americana cortou para metade a sua meta de distribuição da vacina contra a covid-19 – que desenvolveu em parceria com a BioNTech – para este ano, citando problemas da cadeia de fornecimento.

Os investidores vão estar atentos esta sexta-feira aos números do emprego dos Estado Unidos, para avaliar o impacto da segunda vaga de covid no mercado de trabalho da maior economia do mundo.