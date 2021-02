Bolsas em alta após novo discurso de Powell que garantiu manter estímulos monetários

há 57 min. 07h13

Futuros avançam à boleia da segurança de Powell

Os futuros das ações na Europa e nos Estados Unidos seguem em alta nesta pré-abertura de sessão, apontando para um começo de dia positivo em ambas as regiões, numa altura em que os investidores estão a apostar numa recuperação económica mais forte do que o previsto inicialmente, com o suporte do banco central.



Por esta altura, os futuros do Euro Stoxx 500 - índice que reúne as 50 maiores cotadas europeias - ganha 0,6%, enquanto que os futuros do norte-americano S&P 500 avançam 0,2%, depois de o índice ter valorizado mais de 1% na sessão de ontem.



Durante a madrugada em Lisboa, a sessão asiática pintou-se também de "verde" com a bolsa de Hong Kong (+2,1%) e da Coreia do Sul (+3,1%) a liderarem os ganhos.



No segundo dia de testemunhar no Congresso norte-americano, Jerome Powell, líder da Reserva Federal dos Estados Unidos, acalmou novamente os receios sobre a inflação e o vice-presidente da Fed, Richard Clarida, garantiu que o banco central iria manter a velocidade de compras de ativos.



No lado sanitário, a vacina da Pfizer e a BioNTech contra a covid-19 mostrou-se muito efetiva contra o coronavírus num estudo realizado a 1,2 milhões de pessoas em Israel, com os especialistas a afirmarem que a sua toma completa poderá acabar com a pandemia.