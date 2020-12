Bolsas em alta com 900 mil milhões de motivos vindos dos EUA

07h36

Ações sobem com estímulos à vista nos EUA

Os futuros das ações europeias e dos Estados Unidos estão em alta esta quinta-feira,17 de dezembro, apontando para uma sessão positiva nos mercados acionistas, animados pela expectativa de um acordo sobre o novo pacote de estímulos à economia norte-americana.





Os futuros do Euro Stoxx 50 avançam 0,3%, enquanto os do S&P 500 sobem 0,4%, após uma sessão de ganhos modestos nas principais praças asiáticas.





O japonês Topix subiu 0,3%, o Hang Seng de Hong Kong avançou 0,4% e o chinês Shanghai Composite valorizou 1,1%. Já o sul coreano Kospi desceu ligeiros 0,1%.





Depois de várias semanas de impasse, os líderes do Congresso estão a ultimar os detalhes do novo pacote de estímulos de quase 900 mil milhões de dólares para ajudar a mitigar o impacto da pandemia.





Isto depois de a Reserva Federal dos Estados Unidos ter desapontado uma parte dos traders, que esperavam alterações ao programa de compra de ativos da instituição. Depois da última reunião de política monetária do ano, o banco central anunciou que irá manter o seu programa até ver "progressos substanciais" no emprego e inflação.



A Fed também se mostrou mais otimista do que em setembro, prevendo que a economia vai contrair 2,4% este ano, uma melhoria face à queda de 3,7% do PIB prevista anteriormente.