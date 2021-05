Bolsas europeias e cobre atingem máximos históricos à boleia de dados económicos e resultados

07h44

Futuros em alta com indicadores económicos na mira

Os futuros das ações europeias estão a negociar em alta na pré-abertura de sessão desta sexta-feira, apontando para um início de dia com ganhos em toda a região, numa altura em que os investidores esfregam as mãos com uma série de indicadores económicos positivos.



Para já, os futuros do Stoxx 50 - índice que agrupa as 50 maiores cotadas da região - avançam 0,7% e os futuros do norte-americano S&P 500 ganham 0,3%. Durante a madrugada em Lisboa, a sessão asiática pintou-se de ganhos desde a China (0,1%) até à Coreia do Sul (0,7%).



Os investidores estão a aguardar pelos dados do emprego nos EUA, que serão divulgados nesta sexta-feira. Os dados comerciais mais recentes da China mostraram que as exportações aumentaram bem acima das expectativas e as importações tiveram o crescimento mais rápido desde 2011.



Os investidores estão a focar-se no crescimento nas maiores economias do mundo, afastando as preocupações por enquanto de que uma recuperação mais rápida do que o esperado poderá levar a os bancos centrais a retirar os estímulos monetários.



China’s latest trade data showed exports rose well ahead of

expectations and imports saw the fastest growth since 2011.

Traders shrugged off news overnight that the Biden

administration is likely to preserve limits on U.S. investments

in certain Chinese companies.



U.S. economic reports helped sentiment, as applications for

state unemployment insurance fell to a fresh pandemic low, and

separate data showed a rebound in productivity. Traders now turn

to Friday’s payrolls numbers, which expected to show a million

jobs added in April. Treasuries held steady.



Investors are focusing on strengthening growth in the

world’s largest economies, shaking off concerns for now that a

faster-than-expected rebound could spur excessive inflation. The

Federal Reserve remains committed to near-zero interest rates to

bring about a full recovery, though an announcement of a

pullback in its heavy monthly bond purchases seems increasingly

likely in the second half of this year.



"Most of the developed markets are going to treat the spike

in inflation as transitory unless they start to see significant

pass-through of commodity prices and wage inflation," Binay

Chandgothia, portfolio manager at Principal Global Investors,

said on Bloomberg TV.

Increased attention to stretched valuations could spur more

talk of the Fed adjusting policy. The central bank’s semi-annual

financial stability report noted rising appetite for risk across

a variety of asset markets could exacerbate vulnerabilities in

the U.S. financial system.

Elsewhere, spot iron ore broke $200 a ton for the first

time, and oil climbed above $65 a barrel.

