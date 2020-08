Europa animada com vacina. Ouro, petróleo e euro avançam

14h44

Resultados empresariais ofuscam números do emprego e Wall Street sobe

Os três principais índices dos Estados Unidos abriram a sessão desta quarta-feira em alta, animados com a temporada de resultados atualmente em curso, apesar dos números despontantes do emprego no setor privado.



Por esta altura, o Dow Jones ganha 0,73% para os 27.023,03 pontos e o S&P 500 avança 0,41% para os 3.320,01 pontos. O tecnológico Nasdaq Composite avança 0,06% para os 10.947,73 pontos.



A Walt Disney dispara 6,6% em bolsa, perto de um máximo de dois meses, depois de ter reportado uma queda menor do que o esperado nas receitas do segundo trimestre deste ano. Uma série de resultados menos negativos do que o esperado estão a dar alento ao S&P 500, que está apenas a 2,5% dos máximos históricos de fevereiro.



Apesar disso, em julho deste ano foram criados 167 mil novos postos de trabalho no setor privado nos Estados Unidos, de acordo com a ADP National Employment, o que compara com os 4,31 milhões de novos postos de trabalho criados no mês anterior. Este novo valor fica muito abaixo da previsão média apontada pela Bloomberg de 1,2 milhões.



A ADP reviu a criação de emprego em junho quase duplicando o número de empregos criados nesse mês, de 2,4 milhões para 4,3 milhões. Se somarmos aos 3,34 milhões de postos de trabalho criados no mês de maio, significa que a maior economia do mundo criou cerca de 6 milhões de empregos em dois meses no setor privado.



O foco está agora na próxima sexta-feira, quando o Departamento do Trabalho dos Estados unidos vai divulgar os "nonfarm payrolls", tidos mais em conta do que este relatório da ADP. O Dow Jones estima um crescimento de 1,48 milhões de empregos, depois do recorde atingido no mês passado de 4,8 milhões.



Numa entrevista ao programa Fox and Friends, Donald Trump, líder da Casa Branca já veio dizer que se esperavam "big numbers" (grandes números, na tradução para português) na divulgação de sexta-feira.