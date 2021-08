há 57 min. 07h17

Futuros da Europa em alta após sessão de fortes ganhos na Ásia

Os futuros das ações europeias estão a negociar em alta nesta pré-abertura de sessão, depois de se terem registado ganhos igualmente na sessão asiática, numa altura em que a pressão da China sobre as suas empresas de tecnologia abranda e o progresso do plano de infraestruturas dos EUA ganha forma.



Na Europa, os futuros do Stoxx 50 - índice que agrupa as 50 maiores empresas da região - ganha 0,5%.

Durante a madrugada em Lisboa, registaram-se ganhos no Japão (2,1%), na Coreia do Sul (0,4%), em Hong Kong (0,9%) e na China (1,5%).



Em Hong Kong e na China as ações recuperaram da grande queda registada na semana anterior, altura em que Pequim começou a exercer pressão sobre empresas desde as tecnológicas até às do setor da educação.



Na Austrália, o sentimento foi ajudado pela venda da Afterpay, empresa de pagamentos digitais, à gigante norte-americana Square. Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq seguem igualmente em alta depois de o apoio orçamental de 550 mil milhões de dólares para as infraestruturas se estar a aproximar de uma aprovação por parte do Senado dos EUA, esta semana.