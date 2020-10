Impasse nos estímulos dos EUA não trava bolsas. Juros de Portugal em mínimos de um ano

07h25

Ações europeias em alta ligeira

Os futuros das ações do Velho Continente apontam para ganhos ligeiros na abertura da sessão europeia esta quarta-feira, dia em que os investidores vão estar atentos aos resultados de alguns dos maiores bancos dos Estados Unidos, como o Wells Fargo, Bank of America e Goldman Sachs. Também por lá, os futuros do S&P500 sobem 0,2%, depois das perdas da sessão de ontem, motivadas sobretudo pelo impasse em torno do novo pacote de estímulos à economia.





As perspetivas de um entendimento sobre os novos apoios antes das eleições do próximo mês diminuíram na terça-feira com a speaker da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, a exigir que a administração Trump reformule a sua proposta mais recente e o líder republicano do Senado, Mitch McConnell, a defender uma proposta menos ambiciosa. A ideia enfrentou a oposição até do presidente dos Estados Unidos Donald Trump que escreveu no Twitter "Go big or go home!".





Na sessão asiática, as ações negociaram maioritariamente em queda, depois de um discurso do presidente chinês, Xi Jinping, em Shenzhen, sobre o crescimento da região ter tido pouco impacto no mercado. Em Hong Kong o dia foi de perdas, com as negociações a serem retomadas depois do encerramento devido a uma tempestade tropical.





O japonês Topix desceu 0,4%, o australiano S&P/ASX 200 caiu 0,2% e o chinês Shanghai Composite desvalorizou 0,5%.



Em relação ao coronavírus, os países europeus reforçaram as restrições para tentar recuperar o controlo da pandemia. As infeções aumentaram ao ritmo mais acelerado desde abril na Alemanha, o primeiro-ministro holandês ordenou um confinamento parcial e França reportou um aumento no número de pacientes que precisam de cuidados intensivos.