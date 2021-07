Banca, prospeção mineira e turismo impulsionam Europa. Petróleo sobe depois de OPEP+ cancelar reunião

07h35

Futuros em leve alta após "rally" em Wall Street

Os futuros das ações europeias estão a negociar em leve alta na pré-abertura de sessão desta segunda-feira, depois de as ações norte-americanas terem alargado o "rally" no final da semana passada, à boleia dos bons dados do emprego.



Durante a madrugada em Lisboa, o sentimento foi negativo na sessão asiática, com as ações a caírem no Japão e em Hong Kong, e a manterem-se praticamente estáveis na China, onde as acusações contra a Didi, empresa concorrente da Uber, sobre cibersegurança, originaram uma queda global em todo o setor tecnológico.



Nesta segunda-feira as bolsas norte-americanas estarão encerradas, para celebração do Dia da Independência (que é a 4 de julho, mas o feriado recai no dia seguinte), pelo que amanhã, terça-feira, o índice S&P 500 poderá igualar o feito de há 24 anos e renovar máximos históricos pela oitava sessão consecutiva.



Segundo os dados laborais, o número de empregos aumentou em 850.000 em junho nos EUA, ficando assim acima do que era esperado. Isto depois das 583.000 novas contratações registadas em maio. Já a taxa de desemprego subiu de 5,8% para 5,9%.



Com os dados do emprego a mostrarem-se positivos, aumenta a expectativa sobre um corte de estímulos da Fed. E é por essa razão que a divulgação das minutas da reunião anterior do banco central norte-americano, no final desta semana, serão analisadas ao detalhe por parte dos investidores.



Na passada sexta-feira, os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados (o chamado grupo OPEP+, onde se inclui a Rússia) optaram, pelo segundo dia, adiar uma decisão sobre o rumo a dar à sua política de produção.



Antes deste anúncio, a Reuters chegou a avançar, citando uma fonte próxima das conversações, que o acordo avançaria sem a concordância de um membro do cartel: os Emirados Árabes Unidos (EAU). Mas a OPEP+ decidiu dar mais uma oportunidade a um possível entendimento e nesta segunda-feira os seus membros voltam a reunir-se.