Bolsas em leve alta com investidores de olho na inflação, leilões de dívida e resultados

07h34

Futuros da Europa em leve alta, mas volatilidade "ataca"

Os futuros das ações europeias estão a subir ligeiramente na pré-abertura de sessão desta terça-feira, apesar de a queda nos futuros norte-americanos e da sessão sem tendência definida no continente asiático apontarem para um início de dia volátil na Europa.



Por esta altura, os futuros do Stoxx 50 - índice que agrupa o lote das 50 maiores cotadas da região - ganha 0,1%, ao passo que os futuros do norte-americano S&P 500 perde 0,1%. Durante a madrugada em Lisboa, a sessão asiática fez-se de ganhos (0,4% no Japão), mas também de perdas (-0,6% na China).



Em Pequim, as quedas justificam-se com os números abaixo do esperado das exportações de março, que levantaram novos receios quanto à saúde da segunda maior economia do mundo e à forma como estaria a recuperar da crise.



Esta semana há três eventos que estão a captar a atenção dos investidores. O primeiro será a divulgação dos números da inflação nos Estados Unidos, que darão uma imagem mais concreta sobre se a atual recuperação económica está ou não a provocar uma subida desmedida dos preços do consumidor, tal como receiam os mercados há alguns meses.



Depois, é a semana em que o setor da banca - JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley e Goldman Sachs - apresenta números, dando início à temporada de resultados referentes ao primeiro trimestre deste ano. Por norma, o mês de abril costuma ser o mais risonho para o S&P 500, devido aos lucros apresentados nesta altura.



Por fim, está a ser dada grande atenção aos leilões do Tesouro que irão ocorrer esta semana. Os juros do Tesouro a dez anos no mercado secundário aliviaram recentemente dos máximos de 14 meses, mas continuam perto dessa marca. Ontem, o leilão de dívida com maturidade a dez anos revelou uma procura decente e hoje o foco está no leilão a 30 anos. Uma corrida fraca à dívida norte-americana poderá levar a uma nova subida nas "yields".