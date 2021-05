Bolsas em leve alta com resultados a ofuscarem dados do emprego aquém nos EUA

há 59 min. 07h37

Futuros da Europa em alta apesar de dados do emprego aquém nos EUA

As bolsas europeias preparam-se para abrir esta primeira sessão da semana em alta, numa altura em que os futuros das ações no "velho continente" estão a valorizar, em linha com o que acontece também nos EUA.



Na sessão asiática, durante a madrugada em Portugal, os índices conseguiram registar ganhos, oscilando entre uma subida de 0,1% na China e um avanço de 1,5% na Coreia do Sul.



Os investidores parecem ter digerido bem os números abaixo do esperado no que toca ao emprego dos EUA, na semana anterior. O mercado apontava para a criação de cerca de 1 milhão de novos postos de trabalho, mas na realidade foram criados 266 mil.



Ainda assim, o norte-americano S&P 500 tocou em máximos históricos na passada sexta-feira, pondo em evidência que os investidores não se agarraram aos números do mercado laboral como se esperava.



Nesta segunda-feira, e com os preços das "comodities" em alta, as empresas ligadas às matérias-primas conseguiram liderar os ganhos no continente asiático e espera-se uma tendência semelhante na Europa.



Em foco continua a época de resultados referente ao primeiro trimestre deste ano.