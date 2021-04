Bolsas em leve alta com resultados e dados económicos ainda a impulsionar

07h35

Futuros da Europa sobem com investidores de olhos postos nos números

Os futuros das ações europeias estão a negociar em alta nesta pré-abertura de segunda-feira, apontando para um início de semana positivo no "velho continente", numa altura em que os investidores continuam atentos à recuperação económica e aos resultados das empresas, apesar da ameaça contínua dos novos casos de covid-19.



Por agora, os futuros do Stoxx 50 - índice que agrupa as 50 maiores cotadas da Europa - estão a ganhar 0,3%, mas os futuros do norte-americano S&P 500 estão a perder 0,1%. Durante a madrugada em Lisboa, a sessão asiática foi positiva com ganhos na China (1,3%) e em Hong Kong (0,8%).



Ainda assim, a procura por ativos de maior segurança tem crescido com as tensões entre os EUA e a Rússia e os EUA e a China a voltarem a crescer de tom.



Os dados económicos robustos da China e dos EUA têm deixado os investidores mais otimistas, o que se espelha nos novos máximos históricos alcançados pelo Índice Mundial MSCI All-Country, apesar das preocupações em torno da disseminação das variantes da covid-19.



As novas infeções na semana passada ultrapassaram 5,2 milhões, o maior número desde o início da pandemia. Países como a Índia viram o número diário de casos de covid-19 a bater novos recordes.



Esta semana, os investidores estarão atentos ao Banco Central Europeu que se vai reunir novamente. Ainda assim não são esperadas alterações à sua política monetária. Christine Lagarde, a presidente da instituição, deverá manter o seu tom otimista em torno da recuperação económica, mas com várias salvaguardas sobre a situação pandémica.