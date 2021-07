Europa acima da "linha de água", com media e telecomunicações a subir. Petróleo regressa aos ganhos

09h49

Depois dos máximos históricos, Stoxx 600 faz uma pausa com bancos em destaque

As bolsas europeias estão hoje a fazer uma pausa depois de ontem terem atingido máximos históricos, num dia em que a banca do "velho continente" esfrega as mãos com as boas novas relativas ao pagamento de dividendo e olha para os congéneres nos EUA que darão o pontapé de saída desta nova temporada de resultados.



O Stoxx 600 - índice que agrupa as 600 maiores cotadas da região - está a recuar 0,09% para os 460,49 pontos.



O Banco Central Europeu pode tomar medidas para garantir que os bancos evitem pagar dividendos excessivos altos este ano, numa altura em que "provavelmente" vai aumentar este limite de prémios a serem atribuídos aos acionistas.



Margarita Delgado, membro do conselho de supervisão do BCE, disse numa entrevista na segunda-feira que o banco central ligará aos bancos para permanecerem "cautelosos".



O BCE vai pressionar os bancos que propõem excessivas recompensas aos acionistas "para voltar a uma política de distribuição média", disse Delgado, que também é vice-governadora da região central do Banco de Espanha. "Temos outras ferramentas se os banco não aceitarem a recomendação do supervisor", acrescenta.