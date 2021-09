Bolsas europeias em leve queda com BCE na mira. Petróleo ganha com dados da China

07h30

Futuros europeus em leve queda após ganhos na Ásia

Os futuros das ações europeias estão a negociar de forma ligeiramente negativa na manhã desta terça-feira, depois de um novo dia positivo no continente asiático.



Na China (0,8%), o setor tecnológico continua a dar gás depois de um ciclo negativo; e no Japão (1%) a não continuidade do atual primeiro-ministro está a motivar os investidores que esperam agora políticas mais favoráveis à contenção da covid-19. Em Hong Kong registaram-se igualmente ganhos (0,6%), mas a Coreia do Sul (-0,8%) contrariou a tendência da região.



Na China, as exportações aumentaram 25,6% em termos homólogos, acima da estimativa de 17,3%. As importações escalaram 33,1% contra a previsão de 26,9%.



Nesta terça-feira, os índices dos EUA voltam a abrir, depois de ontem terem estado inativos devido ao feriado do Dia do Trabalhador. O Goldman Sachs reviu em baixa a evolução da economia norte-americana para o resto do ano, devido à propagação da variante Delta, da covid-19, que voltou a prejudicar o consumo.



Esta semana, o presidente Joe Biden deverá manifestar-se no sentido de eleger o próximo presidente da Reserva Federal, mas espera-se que opte pela continuidade do atual líder Jerome Powell, apesar da contestação de alguns Democratas.



O foco está também no encontro de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) na quinta-feira.